POCO F2 Pro tam ekran tasarımı ile dikkat çekiyor

Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinin bulunması bekleniyor. 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama ve 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama ile gelecek olan bu model fiyat konusunda oldukça mütevazi olacak. İlk olarak Çin ve Hindistan pazarında satışa sunulacak olan bu modelde 64 Megapiksel ana kameralı dörtlü kamera kurulumu bulunacak.

POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ

33W hızlı şarj destekli 4.700 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan bu model kutusundan Android 10 ile çıkacak. Avrupa ülkelerinde muhtemelen Xiaomi Mi 10T Pro adıyla satışa sunulacak olan telefonun Türkiye’de 5.000 TL bandını aşmayacağını düşünüyoruz.

6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran ile gelecek olan telefon tam ekran deneyim sunacak. Ön kamera ise pop-up şeklinde çıkacak. Muhtemelen bu ön kamera 20 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

POCO’nun bu üreteceği ilk amiral gemisi modeli olacak. Bu yüzden firma çok titiz çalışacak gibi görünüyor. Soğutma konusunda farklı yöntemler deneyecek olan firma bakalım rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

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