Poco F4 GT bu ay sonu gelecek! Resmi tarih açıklandı

Poco, Poco F3 GT'yi geçen yıl piyasaya sürmüştü. MediaTek Dimensity 1200 işlemcili telefon, aslında Çin'e özel çıkan Xiaomi imzalı oyuncu telefonu Redmi K40 Gaming'in yeniden markalanmış bir versiyonundan oluşuyordu. Redmi K40 Gaming sonrası Redmi K50 Gaming'i yine Çin'de tanıtan şirket, şimdi Poco F4 GT'nin geleceğini doğruladı ve tarih verdi. Bu telefonun da Redmi K50 Gaming'den "esinlenmesi" kuvvetle muhtemel.

İŞTE POCO F4 GT'NİN TANITIM TARİHİ

Android Authority'nin aktardığına göre; Poco, Poco F4 GT'nin tanıtım tarihi için ise bu ayın sonunu işaret etti. Şirket, tam olarak 26 Nisan tarihini verdi. Şirket ayrıca etkinlikte ilk AIoT ürünlerini tanıtacağını da söyledi.

POCO F4 GT'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK? REDMI K50 GAMING'İN ÖZELLİKLERİ İPUCU VEREBİLİR

Poco F4 GT'nin yeniden markalanmış bir Redmi K50 Gaming olması muhtemel demiştik. K50 Gaming ise Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 6.67 inç FHD+ 120Hz OLED panel, üçlü arka kamera sistemi (64MP+8MP+2MP) ve 120W hızlı şarj destekli 4.700mAh batarya gibi özelliklerle piyasaya çıkmıştı. Bu özelliklerin tamamının Poco F4 GT'de de yer alacağı tahmin ediliyor.



