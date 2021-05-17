POCO M3 Pro 5G, Dimensity 700’ü tercih etti

Xiaomi alt markası POCO, zamanla yüksek kaliteli orta sınıf ve ekonomik telefonların üreticisi haline geldi. Diğer birçok firmayla bütçe dostu pazarın temelini güçlendirme çabalarında yer alan POCO, M serisinde 5G özellikli yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. POCO M3 Pro adlı bu telefon, selefi M3’ten oldukça büyük bir yükseltme olacak.

POCO M3 PRO 5G GÖRÜNDÜ

Yakın zamanda sızan görüntüler akıllı telefonun tasarımını ortaya çıkardı. Cihaz en az üç renkte gelecek, üçlü arka kameralara sahip olacak ve delikli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefon yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı içerdiğinden bu bir LCD panel olabilir.

Hindistan’da piyasaya sürülen Redmi Note 10S, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucuyla birlikte geliyor, ancak bir AMOLED ekrana sahip. Bu yüzden kullanılan panel türü hakkında bir şey söylemek için daha erken.

POCO M3 Pro 5G cihazının aslında Redmi Note 10 5G olduğu yönünde tahminler var. Sadece farklı bir tasarıma sahip. Eğer bu doğruysa, 6.5 inçlik FullHD + 90Hz LCD ekran ve 48 MP ana kameraya sahip üçlü bir kamera olacak. Ayrıca telefonun 8 MP selfie kamera ile gelmesini bekleyebilirsiniz. Pil tarafında ise 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil yer alacak. Resmi lansman çok uzakta olmadığından yakında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır diyebiliriz.

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