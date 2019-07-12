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PODY Başkanı Atmaca: "Ajans, sektöre bambaşka bir bakış açısı getirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na ilişkin, "Sektöre bambaşka bir bakış açısı getirecektir.

PODY Başkanı Atmaca: "Ajans, sektöre bambaşka bir bakış açısı getirecek"

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na ilişkin, "Sektöre bambaşka bir bakış açısı getirecektir. Türkiye’nin en büyük yatak kapasitesi Antalya’da, bu nedenle en çok tanıtım ve kalkınma payı Antalya’nın olmalıdır" dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve bazı AK Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması için "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı" kurulacak.

"Bambaşka bir bakış açısı getirecek"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sektörün böyle bir ajansı yıllardır dile getirdiğini ifade etti. Sektörün bir çatının altında toplanma beklentisi içinde olduğunu aktaran Atmaca, "Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı mutlaka sektöre bambaşka bir bakış açısı getirecektir. Yönetim kurulu başta olmak üzere tüm kurulların doğru yapılanması ve oluşturulması çok önemli. Başta STK’lar olmak üzere sektör temsilcilerinin bu kurullarda yer alması ve projeler üretmesi çok önemli, denetlenen bir yapı olmalı" diye konuştu. Türkiye’nin en büyük yatak kapasitesi Antalya’da olduğunu hatırlatan Atmaca, bu nedenle en çok tanıtım ve kalkınma payının Antalya’ya verilmesi gerektiğini ifade etti.

Dünyada tanıtılmasına ilişkin strateji geliştirilecek
Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek, tanıtım faaliyetlerini yürütecek. Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını, eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunacak olan ajans, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve ülke ekonomisindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmaları yapacak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması için gerekli tüm çalışmaları yürütecek.

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