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Polikistik Over hastaları bebek sahibi olabilir mi?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, kadınlarda sık görülen Polikistik Over Sendromu’na (PKOS) ilişkin bilgilendirdi. PKOS sendromu yaşayanların en çok merak ettiği bebek sahibi olma sorusunu yanıtladı.

Polikistik Over hastaları bebek sahibi olabilir mi?

Polikistik Over Sendromunun, adet döngüsünü ve yumurtlamayı bozarak gebe kalmayı zorlaştırdığına dikkat çeken Demirkol, "Bu nedenle PKOS hastalarının yaklaşık yüzde 70-80’i gebe kalma ile ilgili sorun yaşamaktadır. Bu sendrom ayrıca gebelik komplikasyonlarını da artırmaktadır” şeklinde konuştu.

Polikistik Over Sendromu’nun; yumurtalığın çok sayıda kist içermesi ve bunun sonucunda kadınların hormon dengesizliği yaşaması durumu olduğunu açıklayan Op. Dr. Demirkol, hastalığın bazı belirtilerini ise şöyle sıraladı: “Adet düzensizlikleri, olağan dışı kanama, vücutta fazla kıllanma, yüzde ve sırtta aşırı sivilcelenme, cilt dokusunda değişiklik, el üstünde lekelenmeler, hamile kalmada zorluk ya da kısırlık, kilo alma, aşırı saç dökülmesi, ses kalınlaşması, göğüs ölçüsünde değişiklik”

YAŞAM TARZI DEĞİŞTİRİLMELİ

Polikistik Over Sendromu (PKOS) tedavi yöntemleri hakkında konuşan Demirkol, bununla ilgili standart uygulanan kesin bir tedavi bulunmadığını, tedavi yönteminin kişide gözlenen şikâyetlere göre farklılık gösterdiğini aktardı. Op. Dr. Demirkol, kadınlarda gözlenen belirtilerin çoğunun ilaç kullanmadan, iyi beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam tarzı ile ortadan kaldırılabildiğine dikkat çekti. Kadın Doğum Uzmanı Demirkol, uygulanan tedavi yöntemlerinden bazılarını ise şöyle anlattı:
“PKOS tedavisinde ilk basamak; sağlıklı beslenme ve egzersiz ile ideal kiloda kalmaktır. Beslenme alışkanlıklarında yapılacak olumlu değişiklikler; işlenmiş yiyecekler ve şeker ilaveli besinlerden uzak durulması, tahıllı ürünler, meyve, sebze ve yağsız et tüketilmesi kan şekerinin düşük seviyelerde tutulmasını, insülin kullanımının ve hormon seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Fazla kilolardan kurtulmak, genellikle adet dönemini düzenleyerek medikal tedaviye gerek duyulmadan üreme potansiyelinin artmasına da katkı sağlar. Günlük egzersiz vücuttaki insülin kullanımını düzenler ve PKOS'nun birçok şikâyetini / semptomunun düzeltmesinde yardımcı olur.”

MEDİKAL TEDAVİLER

Bazı durumlarda medikal ve cerrahi tedavilerin de devreye girebileceğini aktaran Op. Dr. Demirkol, “İlaç tedavisi temelde vücuttaki hormon dengesinin sağlanması ile yağ ve şeker metabolizmasının dengelenmesi amacıyla uygulanır. Yumurtlama fonksiyonu bozulmuş olan kimi hastalarda bu fonksiyonun tekrar yerine getirilebilmesi için laparoskopik (kapalı) yöntemlerle yumurtalıklara yönelik cerrahi girişimlerde de bulunulabilir” ifadelerini kullandı.

CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Hastalık tedavi edilmezse ne gibi sorunlara neden olur, sorusunu ise Op. Dr. Talat Remzi Demirkol şöyle yanıtladı:

“Hastalık eğer uzun süre tedavisiz bırakılırsa rahim kanseri, karaciğerde yağlanma, obezite, metabolik sendrom, hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi, depresyon, anksiyete ve kısır döngü halinde yeme bozukluğuna neden olabilmektedir. Tedavide ilk yapılması gereken; kilo verip bir daha da kilo almamak üzere sağlıklı bir yaşam tarzı değişikliği yapılmasıdır. Erken tanı konup tedavi etmek ve kilo kaybı sağlamak uzun dönemde ortaya çıkabilecek olan diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltır.”

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