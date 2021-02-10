Polikistik over sendromu böyle belirti veriyor! Erkek tipi kıllanma ve...

Polikistik Over Sendromu kelime olarak kadının yumurtalıklarında bir çok sayıda kistin oluşması demektir.Yumurtlama işleminin yarıda kalması demektir. Polikistik Over Sendromu aslında metabolik bir hastalıktır ve yumurtalıklara ait bir hastalık olarak kabul etmemek gerekir.

Polikistik Over Sendromu sadece kadın doğumu değildir. Polikistik Over Sendromu; dahiliye,diyet bölümü ve endokrin'i de ilgilendiren bir bölümdür.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Polikistik Over Sendromu'nun teşhisi hastanın bulgularıyla ortaya çıkarılır.Bunun için ultrasonografi kullanılmaktadır.

Hastalarda ; adet düzensizliği, kıllanma, çocuk sahibi olamama,kilo artışı ya da kilo verememe gibi şikayetlerden yaygındır.

Ergenlik döneminde başedilemeyen sivilcelerin nedeni de polikistik over sendromu olabilir.

Yumurtlamamaya bağlı olarak kistler yumurtanın etrafında kolye gibi oluşurlar.Kist dediğimiz küçük 5mm-10mm arasında olan kistciklerdir.

Sadece ultrasona bakarak polikistik over sendromu teşhisi koymak yanlıştır.Laboratuvar tarafından da bakılıp ona göre değerlendirilmesi gerekilen bir hastalıktır.