Polikistik over sendromu böyle belirti veriyor! Erkek tipi kıllanma ve...

Polikistik Over Sendromu kelime olarak kadının yumurtalıklarında bir çok sayıda kistin oluşması demektir.Yumurtlama işleminin yarıda kalması demektir. Polikistik Over Sendromu aslında metabolik bir hastalıktır ve yumurtalıklara ait bir hastalık olarak kabul etmemek gerekir.
Polikistik Over Sendromu sadece kadın doğumu değildir. Polikistik Over Sendromu; dahiliye,diyet bölümü ve endokrin'i de ilgilendiren bir bölümdür.
Polikistik Over Sendromu'nun teşhisi hastanın bulgularıyla ortaya çıkarılır.Bunun için ultrasonografi kullanılmaktadır.
Hastalarda ; adet düzensizliği, kıllanma, çocuk sahibi olamama,kilo artışı ya da kilo verememe gibi şikayetlerden yaygındır.
Ergenlik döneminde başedilemeyen sivilcelerin nedeni de polikistik over sendromu olabilir.
Yumurtlamamaya bağlı olarak kistler yumurtanın etrafında kolye gibi oluşurlar.Kist dediğimiz küçük 5mm-10mm arasında olan kistciklerdir.
Sadece ultrasona bakarak polikistik over sendromu teşhisi koymak yanlıştır.Laboratuvar tarafından da bakılıp ona göre değerlendirilmesi gerekilen bir hastalıktır.
Polikistik over sendromudan hormonal denge kurulamadığı için adetler gecikmeye başlar.Senede 3-4 defa adet gören ağır hastalar da vardır.
Doğum kontrol hapı kullanmaya karşı olan hastalarda progesteron denilen hormonel yöntem kullanılarak hastaların adetlerinin düzenli olması için çalışılır.
Polikistik over sendromu; kilodaki yağ dokuları ve hormonal dengedeki dönüşümleri bozabileceği gibi Polikistik overli hastaların kilo vermesi de zorlaşabiliyor.
Hastada insülin direnci olduğu için insülin direncini de kontrol etmek gerekiyor.
Çıkan sonuçlara göre gerekirse dahiliye ve diyetisyenden yardım alarak kilo kontrolü sağlanabilir.
Polikistik over sendromunda iki türlü yaklaşım vardır. Hasta adetlerininin düzensizliğinden şikayetçi ve gebe kalamamaktan şikayetçi değilse sadece adet düzenlemeye yönelik tedavi yapılıyor.
Hasta çocuk isterse temel çözüm olarak yarım kalan yumurtalıkların tamamlanması için ilaç uygulaması yapılıyor.
Polikistik over sendromlu bazı kişiler kendiliğinden gebe kalabiliyorlar. Tedavide yumurtlamayı düzenleyen ve kuvvetlendiren ilaçlar kullanılıyor.
Yumurtalığın yumurtlamayı tamamlayamaması ve yarım kalması bu hastalığa isim veren durumdur.
Polikistik over sendromunda hastalığı kabullenmek ve aynı zamanda kişinin kendisini ihmal etmemesi önemlidir.
Polikistik over sendromlu hastalarda yumurtlamanın bozukluğuna bağlı olarak erkek hormonunda artış oluyor.
Artışa bağlı olarak; sakal,meme ucu,genital bölgede erkek tipi kıllanma oluşuyor.
Kıllanmayı baskılamak için doğum kontrol hapları kullanılıyor.Bu yöntem var olan kılların yok edilmesinde yardımcı olmadığı için dermatolog yardımı alınabiliyor.Yöntem yeni kılların çıkmasını önlemektedir.
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