KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Polikistik over sendromu böyle belirti veriyor! Erkek tipi kıllanma ve...

Polikistik over sendromu böyle belirti veriyor! Erkek tipi kıllanma ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 10.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polikistik over sendromu (PCOS), bir kadının hormon düzeylerini etkileyen bir durumdur. PCOS'lu kadınlar normalden daha yüksek miktarda erkek hormonu üretir. Bu hormon dengesizliği, adet dönemlerini atlamalarına ve hamile kalmalarını zorlaştırmasına neden olur. PCOS ayrıca yüz ve vücutta kılların uzamasına ve kelliğe neden olur ve diyabet ve kalp hastalığı gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir. Peki bu sendromu nasıl belirti gösterir, nasıl tedavi edilir?

Polikistik Over Sendromu kelime olarak kadının yumurtalıklarında bir çok sayıda kistin oluşması demektir.Yumurtlama işleminin yarıda kalması demektir. Polikistik Over Sendromu aslında metabolik bir hastalıktır ve yumurtalıklara ait bir hastalık olarak kabul etmemek gerekir.

Polikistik Over Sendromu sadece kadın doğumu değildir. Polikistik Over Sendromu; dahiliye,diyet bölümü ve endokrin'i de ilgilendiren bir bölümdür.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Polikistik Over Sendromu'nun teşhisi hastanın bulgularıyla ortaya çıkarılır.Bunun için ultrasonografi kullanılmaktadır.

Hastalarda ; adet düzensizliği, kıllanma, çocuk sahibi olamama,kilo artışı ya da kilo verememe gibi şikayetlerden yaygındır.

Ergenlik döneminde başedilemeyen sivilcelerin nedeni de polikistik over sendromu olabilir.

Yumurtlamamaya bağlı olarak kistler yumurtanın etrafında kolye gibi oluşurlar.Kist dediğimiz küçük 5mm-10mm arasında olan kistciklerdir.

Sadece ultrasona bakarak polikistik over sendromu teşhisi koymak yanlıştır.Laboratuvar tarafından da bakılıp ona göre değerlendirilmesi gerekilen bir hastalıktır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN KİŞİLERDE REGL DÜZENSİZLİĞİ

Polikistik over sendromudan hormonal denge kurulamadığı için adetler gecikmeye başlar.Senede 3-4 defa adet gören ağır hastalar da vardır.

Doğum kontrol hapı kullanmaya karşı olan hastalarda progesteron denilen hormonel yöntem kullanılarak hastaların adetlerinin düzenli olması için çalışılır.

Screenshot_23

POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN KİŞİLERDE KİLO PROBLEMİ NASIL ÖNLENİR?

Polikistik over sendromu; kilodaki yağ dokuları ve hormonal dengedeki dönüşümleri bozabileceği gibi Polikistik overli hastaların kilo vermesi de zorlaşabiliyor.

Hastada insülin direnci olduğu için insülin direncini de kontrol etmek gerekiyor.

Çıkan sonuçlara göre gerekirse dahiliye ve diyetisyenden yardım alarak kilo kontrolü sağlanabilir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN KİŞİLERİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Polikistik over sendromunda iki türlü yaklaşım vardır. Hasta adetlerininin düzensizliğinden şikayetçi ve gebe kalamamaktan şikayetçi değilse sadece adet düzenlemeye yönelik tedavi yapılıyor.

Hasta çocuk isterse temel çözüm olarak yarım kalan yumurtalıkların tamamlanması için ilaç uygulaması yapılıyor.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN KİŞİLERDE GEBELİK NASIL MEYDANA GELİR?

Polikistik over sendromlu bazı kişiler kendiliğinden gebe kalabiliyorlar. Tedavide yumurtlamayı düzenleyen ve kuvvetlendiren ilaçlar kullanılıyor.

Yumurtalığın yumurtlamayı tamamlayamaması ve yarım kalması bu hastalığa isim veren durumdur.

Polikistik over sendromunda hastalığı kabullenmek ve aynı zamanda kişinin kendisini ihmal etmemesi önemlidir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN KİŞİLERDE TÜYLENME NASIL ÖNLENİR?

Polikistik over sendromlu hastalarda yumurtlamanın bozukluğuna bağlı olarak erkek hormonunda artış oluyor.

Artışa bağlı olarak; sakal,meme ucu,genital bölgede erkek tipi kıllanma oluşuyor.

Kıllanmayı baskılamak için doğum kontrol hapları kullanılıyor.Bu yöntem var olan kılların yok edilmesinde yardımcı olmadığı için dermatolog yardımı alınabiliyor.Yöntem yeni kılların çıkmasını önlemektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
İlk gece korkusuna son veriyor! Hipnoz edilerek...İlk gece korkusuna son veriyor! Hipnoz edilerek...
Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

'Sana bir yumruk atarım, bir de...'

'Sana bir yumruk atarım, bir de...'

Bu yöntem aklımızın ucundan geçmezdi!

Bu yöntem aklımızın ucundan geçmezdi!

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...

Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...

Bu maske elden düşmüyor! Cildi beyazlatıyor mu?

Bu maske elden düşmüyor! Cildi beyazlatıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Mutfağınızdaki süper güç! Hem akneyi gideriyor, hem de...

Mutfağınızdaki süper güç! Hem akneyi gideriyor, hem de...

Diğer Haberler

Kadın hastalıklarında hipnozun yeri nedir? İlk gece korkusu, adet ağrıları hipnozla giderilebilir mi?

İlk gece korkusuna son veriyor! Hipnoz edilerek...

Doğurganlığı doğal yoldan artırmak için hızlı ipuçları! Karaciğer ve ay çekirdeği yemek...

Sperm kalitesini ve doğurganlığı artıran yiyecekler!

Adet düzensizliğinin sebeplerine dikkat! 21 günden kısa 35 günden uzunsa...

21 günden kısa 35 günden uzunsa...

Hamilelikte cinsel istek ve cinsel isteksizlik neden olur? Cinsel isteksizlik hamilelik belirtisi olabilir mi?

Libidoyu etkiliyor! Seks yapmak zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Rahim ağzı kanseri belirtilerine dikkat! Kokulu vajinal akıntı belirtilerinden sadece biri

Rahim ağzı kanseri belirtilerine dikkat! Kokulu vajinal akıntı belirtilerinden sadece biri

Cinsel açıdan aktif olan kadınlar yılda bir kez mutlaka kontrol edilmeli! Yumurtalıktaki kistler...

Cinsel açıdan aktif olan kadınlar yılda bir kez mutlaka kontrol edilmeli! Yumurtalıktaki kistler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.