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Polikistik over sendromu olan kadınlarda yaşam tarzı değişikliği şart

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Türkiye'de her 6 kadından 1'inde görülen polikistik over sendromu, kısırlığa yol açabiliyor. Kilo vermek, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek gibi yaşam tarzında değişiklikler ise anne olma şansını artırıyor.

Polikistik over sendromu olan kadınlarda yaşam tarzı değişikliği şart

Kadınlarda ergenlik döneminden itibaren ortaya çıkabilen Polikistik Over Sendromu (PKOS), ileri yaşlarda üremeyi olumsuz yönde etkileyen bir sorun. Uzmanlar, adet düzensizliği, kıllanma ve sivilce artışının yoğun olduğu genç kızlarda PKOS’un akla gelmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Remzi Abalı, kısa ve uzun dönem etkileri bulunan Polikistik Over Sendromu’nun düzensiz yumurtlamaya veya yumurtlamanın tamamen bozulmasına neden olabildiğini belirtti. Kısa vadede kısırlığa yol açan polikistik over sendromunun uzun vadede diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve rahim kanseri riskini arttırabildiğini ifade eden Dr. Abalı, gerekli tedavi yapıldığında ve bazı tedbirler alındığında ise risklerin azaldığına, hatta tamamen ortadan kalktığına işaret etti.

PKOS HASTALARININ ÇOĞUNDA KİLO FAZLALIĞI YA DA OBEZİTE BULUNUYOR

Kısırlık nedeniyle doktora başvuran hastaya ilk olarak kilo vermesi, yaşam tarzını değiştirmesi ve spor yapması tavsiye ediliyor. Adetler düzelmiyor ve gebelik elde edilemiyorsa, bazı yumurta geliştirici ilaçların kullanılması öneriliyor. 3-6 ay sonra düzelme yoksa yumurta uyarıcı iğneler devreye giriyor. Gebelik hala elde edilemiyorsa, tüp bebek seçeneği kullanılıyor.

Doç. Dr. Remzi Abalı, PKOS nedeniyle bebek sahibi olamayan çiftlere sunulan tüp bebek tedavisiyle ilgili uyarılarda bulunarak, "Bu hastaların tüp bebek tedavisi sırasında çok yumurtası oluştuğu için karında sıvı toplanması ve büyütülen foliküllerin kistlere dönüşmesiyle karakterize bir tablo olan ve anneyi ölüme bile götürebilen OKSS riskiyle karşılaşabilirler" dedi.

Doç. Dr. Abalı, dondurulmuş embriyo transferlerinin PKOS hastaları için daha başarılı ve güvenli bir tedavi seçeneği olduğunu belirtti. Doç. Dr. Abalı, "Laparoskopik cerrahi seçeneği de var ama pek tercih edilmiyor. İşlem sırasında yumurtalara 8-10 tane delik açılıyor ve elektrik enerjisiyle yumurtalar deliniyor. Uyarı sonrasında normal yolla gebelik elde edilebiliyor ancak yara dokusu gelişip, tüplerde yapışıklığa yol açabiliyor" dedi.

YAŞAM DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

PKOS hastalarının diyetlerine çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Abalı, hastalara dikkat etmeleri gereken noktaları da belirtti ve şunları söyledi:

"Kaliteli ve dengeli beslenmeliler. Egzersiz yapıp, kilo kontrolü sağlamalılar. Süreçten psikolojik olarak etkilenebilecekleri için bir hobi edinmelerinde fayda var. Anne adayları, gebelik sırasında da bazı sorunlar yaşayabilir. İnsülin direnci, gebelik şekeri olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu sorun sadece hastayı değil, gelecek nesilleri de etkileyebiliyor."

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Polikistikover sendromu kısırlık

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