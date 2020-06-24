HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis, 50 kamera kaydını izleyip tacizciyi yakaladı

Polis, 50 kamera kaydını izleyip tacizciyi yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Bolu'da, yolda tek başına yürüyen genç kızı taciz ettikten sonra kaçan Gökhan A.(31), polisin yaklaşık 50 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. Suçunu itiraf eden Gökhan A.'nın “C.H.’nin önümde yürüdüğünü gördüm. Bir anda nefsime yenik düştüm” dediği öğrenildi.

Polis, 50 kamera kaydını izleyip tacizciyi yakaladı

Olay, 10 gün önce akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak'ta meydana geldi. Gökhan A., sokakta yürüyen C.H. isimli genç kızı takip ederek, elle taciz edip kaçtı. C.H.’nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün boyunca 50'ye yakın kamera kaydını izleyerek şüpheliyi tespit etmeye çalıştı. Kimliğini tespit edilen Gökhan A. evinde yakalandı. Gözaltına alınan Gökhan A. sorgusunda suçunu itiraf ederek, “C.H.’nin önümde yürüdüğünü gördüm. Bir anda nefsime yenik düştüm” dediği öğrenildi.

"NE YAPMIŞ, NİYE ÇEKİYORSUNUZ?"

Genç kızı taciz eden şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan A. adliyeye girişte yüzünü kapatırken, babası da görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırmaya çalıştı.

Gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışan Gökhan A.'nın babası, "İnsan hakları var. Oğlum evli bir kişi. Ne yapmış, niye çekiyorsunuz?" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
'Maske takın' diye uyaran polislere bıçak çekti'Maske takın' diye uyaran polislere bıçak çekti
Mert Hakan Yandaş kimdir?Mert Hakan Yandaş kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler: Virüs yıllarca yaşayabilir, daha ölümcül olabilir

Flaş sözler: Virüs yıllarca yaşayabilir, daha ölümcül olabilir

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

İbrahim Tatlıses'ten kızına haksızlık! Bütün çocuklarına verdi ama...

İbrahim Tatlıses'ten kızına haksızlık! Bütün çocuklarına verdi ama...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Diğer Haberler
Balon balığından parmağını son anda kurtardı

Her şey çekim yaptığı sırada oldu! Son anda kurtuldu

Koronavirüs tanısı konulan kişi sayısı 19 oldu! TBMM'de çay ocakları kapatıldı

TBMM'de yeni koronavirüs tedbiri

İBB önünde İSPARK’tan atılan işçilerden protesto

İBB önünde İSPARK’tan atılan işçilerden protesto

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

Sultangazi'de küçük çocuk köpek saldırısı sorucu yaralandı

Dehşet veren olay! Küçük çocuk hayatının şokunu yaşadı

'Ben FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım' diyen kadının yargılandığı davada flaş gelişme

'Ben FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım' demişti! Davada flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.