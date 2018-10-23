Polis adaylarına bekaret testi tepki çekti

Endonezya'da bekaret testinin, polis olma sürecinde zorunlu olduğu, kadınların bakire olması gerektiği ifade edildi.

Amerikan Newsweek dergisinin ABC News'ten aktardıklarına göre; Endonezya'daki "bekaret testi" uygulamasının kaldırılması için uluslararası taleplerin de olduğu; kadın polis adaylarına, "iki parmak testi" uygulandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2014 yılındaki raporunda, Endonezya'daki kadın polis adaylarına yapılan bu uygulamanın bilimsel geçerliliğinin olmadığının ve insan haklarına aykırı olduğunun altını çizmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü de Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'dan söz konusu uygulamanın kaldırılmasını talep etmişti.

ABC News'in haberinde, Zakia olarak tanımlanan Endonezyalı bir polis adayı kadının, bu yıl, söz konusu "bekaret testi"nden geçemediği belirtildi. Zakia, "onlar sadece cinsel organıma parmaklarını sokmadı, anüsümü de kontrol ettiler. Sürekli o anı hatırlıyorum ve ağlıyorum. O anlar anlar aklıma geldikçe, artık yaşamak istemiyor gibi hissediyorum" diye belirtti.

Endonezyalı kadının bekaretini egzersiz sırasında kaybetmiş olabileceği ifade edildi. Zakia, "bekaret testi"ni uygulayan kişinin de tıp doktoru olmadığını belirtti.

