Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Olay, Florida eyaletine bağlı Seminole County bölgesinde meydana geldi. Rocky Rudolph (38) isimli sürücü, cipinin cam filminin normal seviyesinden koyu olduğu gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

Rudolph’u durduran polis, daha sonra cipten esrar kokusu aldığını söyleyerek, adama motoru durdurmasını, ellerini kaldırarak cipten inmesini söyledi. Polisin talimatlarına uymayan adam, içtiği şeyin esrar olmadığını söyledi.

Ardından şüpheli, gaza basarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak polis memuru, cipteki emniyet kemerinden tutarak şüphelinin kaçmasını engellemeye çalıştı ve silahını da şüpheliye doğrulttu.