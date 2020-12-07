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  4. Polis ekipleri yoğurt içine saklanmış uyuşturucuyu ele geçirdi

Polis ekipleri yoğurt içine saklanmış uyuşturucuyu ele geçirdi

07.12.2020 13:41 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan yoğurttan uyuşturucu madde ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Ürgüp ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonrasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan yoğurttan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Ürgüp ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonrasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Araç içerisinde poşet içerisinde bulunan yoğurttan şüphelenen polis ekipleri yoğurtta yaptıkları inceleme sonrasında 53,1 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan E.G. ve K.M. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken K.M. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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