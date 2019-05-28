HABER

Polis ekiplerinden kumar baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 01:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kahvehanelere “Kumar” operasyonu düzenlendi.

Polis ekiplerinden kumar baskını

Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kahvehanelere “Kumar” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 kişiye 3 bin 520 lira para cezası kesildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatan kahvehanelere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki 3 kahvehanede kumar oynatıldığı tespit eden ekipler harekete geçti. Yapılan baskında 4 adet barbut zarı, 106 adet iskambil kağıdı, 41 adet para yerine geçen pul ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında, ’Kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 11 kişiye 320’şer lira olmak üzere toplam 3 bin 520 TL idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinden kumar baskını

Polis ekiplerinden kumar baskını

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Esenyurt'ta akraba kavgası kanlı bitti! Kan donduran olayEsenyurt'ta akraba kavgası kanlı bitti! Kan donduran olay
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulunduDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta akraba kavgası kanlı bitti! Kan donduran olay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Son dakika! Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.