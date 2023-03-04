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  4. Polis ekipleriyle çocuklarını görmeye gitti: Eski eşi tarafından katledildi!

Polis ekipleriyle çocuklarını görmeye gitti: Eski eşi tarafından katledildi!

04.03.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Çocuklarını görmek için 45 gün önce boşandığı eşinin evine giden kadın, eski eşi tarafından bıçaklandı. Polisler yanında olmasına bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleriyle çocuklarını görmeye gitti: Eski eşi tarafından katledildi!

İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekipleriyle birlikte çocuklarını görmeye giden kadın, 45 gün önce boşandığı eşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Torbalı ilçesi 7 Eylül Mahallesi 5653 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocukları olduğu öğrenilen Aslı Angi ile Mehmet Angi 45 gün önce boşandı. Aslı Angi, çocuklarını bırakıp başka biriyle yaşamaya gitti. Bir süre sonra çocuklarını görmek isteyen kadın 2 polis eşliğinde boşandığı eşi Mehmet Angi'nin yaşadığı eve gitti.

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POLİSLERİN YANINDA ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

Kadın, polisler yanında olmasına rağmen gözü dönen Mehmet Angi'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Aslı Angi'ye ilk müdahale olay yerindeki polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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