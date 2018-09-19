Polis, fuhuş çetesini çökertmek için temizlikçi gibi sokakları süpürmüş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırdıkları kadınları piknik yapıyor izlenimi vererek takip eden çeteyi, polislerin çöpçü ve temizlikçi gibi davranıp, sokakları süpürerek izlediği ortaya çıktı. Havadan drone kamerasıyla saniye saniye takip edilen çetenin, polisler için 'Emmi', müşteri için ise 'Ekmek' kelimelerini kullandığı belirtildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara ve bu kadınları fuhuşa zorlayan veya aracalık eden kişilere yönelik harekete geçti. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik şafak baskını yaptı. Operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin liderliğini 'Faça kral' lakaplı Mehmet Y. (35), ağabeyi Burhan Y. (42) ile İbrahim E.'nin (28) yaptığı belirlendi.

Mehmet Y.'nin yol kenarında müşteri bekleyen kadınları, arkasında 'Okul taşıtı' yazan minibüs ile gelerek piknik yaparken uzaktan kontrol ettiği ortaya çıktı. 12 kadına zorla fuhuş yaptıran çetenin, yeni kadınlar da bulduğu saptandı. Mehmet Y.'nin çete adına çalışmayan kadınlara, 'Burada benden izinsiz kimse fuhuş yapamaz' diyerek tehdit ettiği anlaşıldı. Ayrıca Deniz S.(23), Ali K. (18), Emrah B. (33), S.B.(17), S.H. (16), Ş.T.'nin (17) fuhuştan sonra kadınları takip ederek, müşterilerin parayı verip vermediğini de takip ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, yurttan ayrılan kızları da tuzaklarına düşürdüğü, kalacak yeri ve parası olmayan Merve D.'ye fuhuş yaptırdıkları saptandı.

POLİSE 'EMMİ', MÜŞTERİYE 'EKMEK'

Çete üyelerinin yakalanmamak için telefonda şifreli konuştukları belirlendi. Şüphelilerden bazılarının yol kenarında gözcülük yaptığı, polis ekipleri görünce kadınları arayarak, 'Emmiler geliyor' dediği, ayrıca müşterilere 'ekmek' dedikleri saptandı.

Ekiplerin, operasyon öncesi drone kamerayla fuhuş çetesini havadan izlediği ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, polislerin çöpçü ve temizlikçi gibi davranarak çevrede araştırma yaptığı görüldü. Yol kenarında durarak müşteri bekleyen kadınların ise çalılık alanlara girerek fuhuş yaptığı, kazandığı paraları da yine aynı bölgede piknik yaparak izleme yapan çete üyelerine verdiği öğrenildi. Termal kamera ile de çekilen görüntülerde, müşteri bekleyen kadınlarla ilişkile girmek isteyenlerin yol kenarında 3-4 araçlık konvoy oluşturduğu görülüyor. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.