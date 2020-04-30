Polis görünce şaşkına döndü! Gözaltına alındılar

Edinilen bilgiye göre, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve Avrupa'ya kaçmak için Çanakkale'ye giden 8 Pakistanlı burada polis ekiplerine yakalandı. 14 günlük karantina sürecinin ardından serbest kalan ve İstanbul'a gitmek için harekete geçen 8 Pakistanlı akıl almadık bir yola başvurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinin giriş ve çıkışlarının yasak olması nedeniyle araç bulamayan Pakistanlılar, Çanakkale'den İstanbul'a gitmek için yürümeye başladı. İlk olarak Balıkesir'e geçen gençler burada bir kaç gün kaldıktan sonra İstanbul'a gitmek için Bursa'ya doğru yürümeye başladı. 2 günlük yolculuğun ardından Bursa şehir merkezine yaklaşan Pakistanlılar, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde kurulan uygulama noktasına takıldı. Araç trafiğinin çok fazla olduğu ve şehir merkezine giriş yapan araçların tek tek kontrol edildiği uygulama noktasındaki polis ekipleri, yürüyerek gelen Pakistanlıları görünce şaşırdı. Uygulama noktasındaki polis ekipleri, yürüyerek gelenleri durdurarak kimlik sormak için durdurunca duyduklarına onlar da şaşırdı. Pakistanlıların Çanakkale'den İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalıştıklarını öğrenince, 8 kaçağı gözaltına aldı. 8 Pakistanlı işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.