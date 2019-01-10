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Polis her yerde bunu yapanı arıyor! Mahalleliyi isyan ettiren olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 15:55 | Son Güncelleme

Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki sahilde bulunan aydınlatma dilrekleri, çöp kovaları ve korkulukları parçalanarak kullanılmaz hale getirdiler. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hasar verilen sokaklarla ilgili araştırma yapan polisler, saldırganların yakalanması için uğraşıyor.

Konuyla ilgili konuşan Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, yapılan hizmetlerin art niyetli insanlar tarafından tahrip edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek vatandaşlardan bu gibi durumlarla karşılaştıkları taktirde güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.

Sahildeki her şeye zarar verdiler!

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sahilde bulunan korkuluklar, aydınlatma direkleri, çöp kovaları ve banklar gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce parçalanarak, kullanılamaz hale getirildi.
Kurucaşile Belediyesi'nin yaklaşık 2 yıl önce balıkçı barınaklarının bulunduğu yere monte ettiği korkuluklar, aydınlatma direkleri, çöp kovaları ve banklara gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hasar verildi. Sabah hava aydınlandığında sahildeki yapılara hasar verildiğini gören ilçe sakinleri saldırganlara tepki gösterdi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili konuşan Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, "Daha iyi, yaşanılabilir bir ilçe ve insanımızın tüm imkanlarından yararlanabilmesi için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ancak yaptığımız bu hizmetler kim olduğunu bilmediğimiz art niyetli kişiler tarafından tahrip edilerek, kullanılmaz hale getiriliyor. Herkese eşit hizmet üretmeye çalışıyoruz ama takdir edileceği gibi bizim her yaptığımız hizmetin başına bir bekçi koyma şansımız yok. Ürettiğimiz hizmetleri korumak, o hizmetlerden yararlanan değerli halkımızın sorumluğunda olmalıdır.
Vatandaşlarımızdan, böylesi art niyetli kişileri gördükleri zaman uyarmaları ya da gerek Belediyemizi gerekse bölgede bulunan güvenlik güçlerini aramalarını istiyoruz. Çünkü bu hizmetler tahrip edildiğinde hem vatandaşın hizmete ulaşmasında aksamalar yaşanıyor hem de vatandaşın parasıyla yapılan değerler yok ediliyor. Yaptığımız hizmetler de ancak halkımız sahip çıkarsa korunabilir. Bu çirkin davranışı yapanların yakalanmasının an meselesi olduğuna ve yakalandığında gerekli cezayı alacaklarına inanıyoruz" dedi.
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bartın polis

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