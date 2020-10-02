Polis memuru bıçaklandı, oğlu darp edildi

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71157 Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Kahvehane işletmecisi S.E., iddiaya göre bugün polis memuru M.Ş.'nin oğlunu darp etti.

Bunun üzerine istirahatlı olan polis memuru M.Ş., durumu konuşmak için S.E.'nin çalıştırdığı kahvehaneye gitti. Çıkan tartışma üzerine S.E. ve oğlu K.H., M.Ş.'ye saldırıp sırtından bıçakladı. Yaralı M.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan çalıştırdıkları kahvehanede gözaltına alınan S.E. ve oğlu K.H. ise polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

