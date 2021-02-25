HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis memuru korona virüse yenik düştü

Polis memuru korona virüse yenik düştü

25.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Polis memuru korona virüse yenik düştü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde görev yapan polis memuru Murat Güven, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Murat Güven, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde görev yapan polis memuru Murat Güven, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Murat Güven, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Hastanede korona virüs testi yaptıran polis memurunun test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine polis memuru Güven, hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 8 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Güven, korona virüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Güven’in cenazesinin ikindi namazını müteakip Darıca Nenehatun mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Fotokopi çektirirken bir anda oldu! Gözyaşlarına boğulduFotokopi çektirirken bir anda oldu! Gözyaşlarına boğuldu
Fecr suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr suresinin fazileti ve sırlarıFecr suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr suresinin fazileti ve sırları

En Çok Okunan Haberler

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İşte o tarih

Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İşte o tarih

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Musa Orhan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Son Dakika: Berberoğlu'nun dokunulmazlığı için yapılan ikinci itiraz reddedildi

Berberoğlu'yla ilgili flaş karar: Reddedildi

Samsun'da vakalar artınca 'gizli ekip' sahaya indi

Samsun'da vakalar artınca 'gizli ekip' sahaya indi

Sakarya'da yeni koronavirüs önlemleri! Kız isteme, düğün ve nikaha kısıtlama

Bir ilde yeni koronavirüs önlemleri! Kız isteme, düğün ve nikaha kısıtlama

Öğretmen atama takvimi 2021: 20 bin öğretmen atamaları tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli oldu mu?

Öğretmen atamalarına ilişkin açıklama!

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı: Bir kez tokat attım, bayıldı

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı: Tokat attım, bayıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.