Polis memuru Muhammed Emin Kaya intiharıyla ilgili 2 amir hakkında soruşturma başlatıldı

İlk görev yeri Çeşme'de çalışan 2.5 yıllık polis memuru Muhammed Emin Kaya, 15 Ocak'ta evinde intihar etti. İddiaya göre Kaya'nın intiharı öncesi şunlar yaşandı:

Geçen yıl mayıs ayında dilencilere yönelik bir operasyon yapıldı. Savcılık talimatıyla dilencinin üzerinden çıkan 315 TL'ye el konuldu. Kaya ise o gün, izinli olmasına rağmen yardım etmek amacıyla sivil kıyafetleriyle polis merkezine geldi. Masanın üzerinde bulunan delil poşetindeki 315 TL'yi, karakola giden- gelen çok sayıda kişinin olması, karakolda çelik kasa veya kilitli bir dolap bulunmaması nedeniyle, kaybolmaması amacıyla cebine koydu. Ancak parayı, eve giderken cebinde unuttu. Paranın sahibi vatandaş, polis merkezine gelince olay, duyuldu. Bunun üzerine idari soruşturma başlatılarak, Kaya açığa alındı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet suçundan açılan kamu davasında Kaya, beraat etti. Ancak mahkeme, hırsızlık suçundan Kaya'ya 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kaya yargılanma sürecinde, 6- 7 ay açıkta kaldı.