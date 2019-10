Polis memurundan hayatını kurtaran doktora teşekkür

Antalya’da düzenlenen bisiklet festivalinde, yokuş aşağı düşerek kafasında ciddi hasar alan polis memuru Salim Tayfun Kır, olay yerinde kendisine müdahale ederek hayatını kurtaran doktor Mustafa Tekin’le buluşup teşekkür etti.

20 Ekim 2018’de gerçekleştirilen bisiklet festivalinin Termesos etabında yokuş aşağı düşerek kafasında ciddi zedelenmeler yaşayan ve 1 yıl aradan sonra sağlığına kavuşan polis memuru Salim Tayfun Kır (55), olay yerinde kendisine müdahale eden Antalya Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Tekin’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

"Hayatımı kurtaran adam"

Ciddi ve zorlu bir süreci geride bırakan Kır, "Bisikletlerle Termesos’a çıktık. Ne olduysa her şey inişte oldu. Ben o güne dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana o güne dair sorular soruyorlar. Ben de her seferinde hatırlamadığımı söylüyorum. Mustafa Beyin ve diğer arkadaşların anlattıkları kadarını biliyorum. O gün oradaki bayanlardan biri arkamda bisiklete biniyormuş. Biraz hızlı iniş yapmışım. Düşmeden önce, aşağıdan yukarıya siyah bir araba çıkıyormuş. Arabayı görünce sağa kaçmışım. Hızlı olduğum için tekerlekler kaymış ve düşmüşüm. On metre yüz üstü sürünmüşüm. Mustafa Bey ve ambulans gelip müdahale etmiş. Bana anlatılanlar bu şekilde. Mustafa Bey ve ambulans orada olmasaydı kurtulamazdım. İlk müdahale sayesinde bugün buradayım. Hayatımı kurtaran adam” ifadelerinde bulundu.

20 Ekim 2018’den Ocak 2019’a kadar hiçbir şeyi hatırlamadığını belirten Kır, “20 gün yoğun bakımında kalmışım. Ardından da serviste biraz kalıp eve geçmişim. Mesela bunları hatırlamıyorum. Ocak 2019’dan da Haziran ayına kadar yürüyemedim. Dengemi sağlayamıyordum. Bu süreçte fizik ve nöral tedavi gördüm. Haziran ayından sonra yürüme antrenmanlarına başladım. Sonra koşma antrenmanlarına. Sürekli her gün antrenman yaptım. Tam bir yıl sürdü. Şimdi göreve başladım. Mesleğime geri döndüm. Kendimi çok sağlıklı ve iyi hissediyorum” dedi.