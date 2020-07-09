Polis memurundan 'Nefes alamıyorum' diye bağıran George Floyd'a: 'Bağırarak oksijenini bitirme'

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polis memurunun sekiz dakika süreyle boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un son anlarında polislerin kameralarına yansıyan konuşmaların dökümü yayımlandı.

Floyd'un bilincini kaybetmeden önce en az 20 kez, "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı, ikinci derecede cinayetten yargılanan polis memuru Derek Chauvin'in de defalarca zanlıdan susmasını istediği ve "Öyleyse konuşmayı kes. Bağırmayı kes. Konuşursan çok oksijen gider" dediği ortaya çıktı.

20 dolarlık sahte bir banknotla sigara almaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Floyd'un ölümü, tüm dünyada ırkçılık ve köleciliğe karşı bir protesto dalgası başlatmış, birçok ülkede sömürgecilik dönemiyle ilişkilendirilen figürlerin heykelleri yıkılmıştı.

Floyd'un "Nefes Alamıyorum" sözleri "Siyahların Hayatı Değerlidir" hareketinin sloganı olmuştu.

Floyd'un ölümünden önce polislerin üzerindeki kameraların kaydettiği görüntülerin içeriği yargılanan polis memurlarından birinin avukatı tarafından dün mahkemede açıklandı.