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Polis memurundan 'Nefes alamıyorum' diye bağıran George Floyd'a: 'Bağırarak oksijenini bitirme'

09.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

George Floyd'un bilincini kaybetmeden önce en az 20 kez, "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı, polis memuru Derek Chauvin'in de defalarca zanlıdan susmasını istediği ve "Öyleyse konuşmayı kes. Bağırmayı kes. Konuşursan çok oksijen gider" dediği ortaya çıktı.

Polis memurundan 'Nefes alamıyorum' diye bağıran George Floyd'a: 'Bağırarak oksijenini bitirme'

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polis memurunun sekiz dakika süreyle boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un son anlarında polislerin kameralarına yansıyan konuşmaların dökümü yayımlandı.

Floyd'un bilincini kaybetmeden önce en az 20 kez, "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı, ikinci derecede cinayetten yargılanan polis memuru Derek Chauvin'in de defalarca zanlıdan susmasını istediği ve "Öyleyse konuşmayı kes. Bağırmayı kes. Konuşursan çok oksijen gider" dediği ortaya çıktı.

20 dolarlık sahte bir banknotla sigara almaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Floyd'un ölümü, tüm dünyada ırkçılık ve köleciliğe karşı bir protesto dalgası başlatmış, birçok ülkede sömürgecilik dönemiyle ilişkilendirilen figürlerin heykelleri yıkılmıştı.

Floyd'un "Nefes Alamıyorum" sözleri "Siyahların Hayatı Değerlidir" hareketinin sloganı olmuştu.

Floyd'un ölümünden önce polislerin üzerindeki kameraların kaydettiği görüntülerin içeriği yargılanan polis memurlarından birinin avukatı tarafından dün mahkemede açıklandı.

Davada Chauvin'in yanı sıra Thames Lane, J. Alexander Kueng ve Tou Thao adlı memurlar, cinayete yardım ve ihmal suçlarından yargılanıyor. Bu memurların üçü de kefaletle serbest kalmıştı.

(Soldan sağa) Derek Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng ve Thames Lane

12 kez 'Anne' diye bağırdı, 'Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin' dedi

Lane'in avukatının açıkladığı dökümlerinde, Floyd'un gözaltına alınırken polis memurlarından defalarca özür dilediği anlaşılıyor. Floyd, ellerini açıkta tutmasını isteyen bir memura "Memur Bey, ben daha önce bu şekilde vuruldum" diyor.

Polis memuru daha sonra Floyd'a kelepçe takıyor. Floyd, kelepçe takılırken huzursuzlanıyor ve polise klostrofobisi olduğunu söylüyor. Lane, Floyd'a uyuşturucu alıp almadığını soruyor. Floyd bu soruya "Korkuyorum" diye yanıt veriyor.

Daha sonra polis arabasının önünde yere yatırılan Floyd, 12 kez "Anne" diye bağırıyor ve "Buna inanamıyorum. Anne, seni seviyorum. Seni seviyorum. Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm" diyor.

Floyd, nefes alamadığını söylerken Lane, Chauvin'e "Yana çevirsek mi?" diye soruyor. Chauvin, "Hayır kıpırdamıyor" diye yanıt veriyor.

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