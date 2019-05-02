Polis memurunu şehit eden terörist yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda iki terörist yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Bükeç Mahallesi ve kırsal alanında 1 Mayıs'ta "Şehit Jandarma Er Bülent İlhan Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 ayrı yakalama kaydı bulunan M.K.K. ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 ve 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 1 yakalama kaydı bulunan M.K. yakalanmıştır. Yakalanan teröristlerden birinin 2 Temmuz 2012'de Van il merkezinde polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edilmesi eyleminde yer aldığı anlaşılmıştır."

