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  4. Polis memurunun boş diye gösterdiği silah ateş aldı! Bir kişi yaralandı

Polis memurunun boş diye gösterdiği silah ateş aldı! Bir kişi yaralandı

03.09.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da dün gece bir eğlence mekanına giden polis memuru A.K.'ye işletme müdürü içeriye silahla içeri giremeyeceğini söyledi. Polis memuru ise silahın boş olduğunu göstermeye çalıştı. Polisin şarjörünü çıkardığı silahın ateş alması sonucu bir iş yeri çalışanı elinden ve karnından yaralandı.

Polis memurunun boş diye gösterdiği silah ateş aldı! Bir kişi yaralandı

Olay dün 03.00 sıralarında Yakacık Çarşı Mahallesi, Kartal Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Polis memuru A.K, kuzeni S.Y ile eğlence mekanına geldi. İşletme müdürü M.B., polis memuru A.K'ye silahla içeri giremeyeceğini söyledi.

İşletme müdürü, A.K'den silahını teslim dolabına koymasını istedi. Bunun üzerine A.K, şarjörünü çıkarıp silahın boş olduğunu söyleyerek işletme müdürüne gösterdiği anda silah ateş aldı.

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GÖZALTINA ALINDI

Silahtan çıkan mermi, iş yeri çalışanı O.A.'nın elinden ve karnından yaralanmasına neden oldu.

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O.A. hastaneye kaldırılırken A.K, gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.K, adliyeye sevk edildi.(DHA)

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Polis memuru Kartal

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