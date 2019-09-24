HABER

Polis memurunun uçak mühendisliği hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Çocukluğundan bu yana uçak mühendisi olmak isteyen polis memuru İdris Yavuz, hayalini gerçekleştirmek için önce EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümü'nü bitirdi, ardından DGS'de Türkiye derecesi yaparak İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü'nde okumaya hak kazandı - İdris Yavuz: - "Yerli uçak çok önemli hale geldi. En büyük hayalim milli uçak projelerinde yer alabilmek" - EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay: - "DGS gibi zor bir sınavda Türkiye derecesi yaparak hayalindeki okulu kazandı. Biz inanıyoruz ki o ileride uçak mühendisliği konusunda çok iyi yerlere gelecek"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Çocukluğundan bu yana uçak mühendisi olmak isteyen polis memuru İdris Yavuz, hayalini gerçekleştirmek için önce Ege Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümü'nü bitirdi, ardından Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) Türkiye derecesi yaparak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü'ne girdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan Yavuz'un uçaklara olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı.

Aslen Şanlıurfalı olan Yavuz, o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle liseden sonra üniversite eğitimine devam edemedi. 2004 yılında polis olan ve Türkiye'nin birçok kentinde görev yapan Yavuz, çocukluk hayaline ulaşmak için gerekli eğitimi alma hayalinden hiç vazgeçmedi.

Bu yolda gösterdiği çaba sonucu Ege Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümünden geçen yıl mezun olan Yavuz, süreçte iktisat fakültesi ve adalet meslek yüksekokulunu da bitirdi ve kalite yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Mesleğiyle eğitim yaşamını birlikte sürdüren Yavuz, DGS sayısal bölümde bu yıl Türkiye 79'uncusu oldu ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim almaya hak kazandı.

- "Uçak mühendisi olmak benim için ayrı bir tutkuydu"

İdris Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken hep uçak mühendisi olmayı hayal ettiğini söyledi.

Hayatının hiçbir aşamasında hayallerinden vazgeçmediğini, bu süreçte 2 ön lisans, 1 lisans ve 1 yüksek lisans eğitimini tamamladığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Uçak mühendisi olmak benim için ayrı bir tutkuydu. Diğer bölümlerden mezun olup babama gittimde bana 'okuyup da uçak mühendisi mi olacaksın' diyordu. Sınavı kazanıp ailemi ziyarete gittiğimde babam ilk defa mutlu oldu ve başarılar diledi. Sadece annem olumsuz tepki verdi ve bana 'Uçak mühendisi olacağına evlenseydin daha iyi olurdu' dedi. Bende ona bundan sonra evleneceğimi söyledim."

Gece mesaisinden çıkıp sabah okula gittiğini anlatan Yavuz, tulumunu giyip hangara girdiğinde, uçaklara dokunduğunda tüm yorgunluğunu attığını dile getirdi.

Hayalindeki okul olan Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünü kazandığını öğrendiği gün çok mutlu olduğunu belirten Yavuz, bu sevincini kendisine her zaman destek olan mesai arkadaşlarıyla paylaştığını aktardı.

Polislik mesleğini de severek yaptığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Eğitimimi tamamlayıncaya kadar polislik yapmaya devam edeceğim. Uçmak benim için bir tutku. Son dönemde muharip uçak alımıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu nedenle yerli uçak çok önemli hale geldi. Eğitim almaya hak kazandığım okulda yerli uçağın yapılmasıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini biliyorum. İnşallah bende bu çalışmalarda yer alacağım. En büyük hayalim milli uçak projelerinde yer alabilmek."

- "Çok iyi yerlere gelecek"

EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay da öğrencisi Yavuz'un okula ilk gün polis üniformasıyla geldiğinde çok şaşırdıklarını ama daha sonra onun uçaklara ve uçmaya olan ilgisini görünce çok etkilendiklerini kaydetti.

Yavuz'un hırslı bir öğrenci olduğunun altını çizen Yeşilay, "Derslerini aksatmatan eğitimini tamamladı. DGS gibi zor bir sınavda Türkiye derecesi yaparak hayalindeki okulu kazandı. Biz inanıyoruz ki o ileride uçak mühendisliği konusunda çok iyi yerlere gelecek. Tüm öğrencilerimize İdris'i örnek gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Park halindeki aracın camına bu notu yazdılarPark halindeki aracın camına bu notu yazdılar
Ulusal Tekstil Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolüUlusal Tekstil Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İTÜ Polis memuru uçak uçak mühendisliği

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

CHP il başkanı istifa etti

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.