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Polis olma hayaliyle kendi parkurlarını oluşturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:45 | Son Güncelleme

Hatay'da iki genç mahallelerinde kendi imkanlarıyla kurdukları parkurlarda polislik fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki genç, mahallelerinde kendi imkanlarıyla kurdukları parkurlarda polislik fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor.

Polis olma hayallerini gerçekleştirmek için çalışan 25 yaşındaki Nuri Keskin ve 24 yaşındaki Çağrı Gürbüz, mahallelerindeki çocuk parkında kamış, su şişesi ve araba lastiği gibi malzemelerden oluşturdukları parkurla polislik fiziki yeterlilik sınavını kazanmak için çalışıyor.

Sınavı kazanmak için gayret gösterdiklerini belirten Keskin, oluşturdukları parkur evlerine yakın olduğu için daha çok çalışma imkanı bulduklarını belirtti.

Hazırladıkları parkurda kendilerini daha iyi geliştirdiklerini ifade eden Keskin, şöyle devam etti:

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan parkur dışında kendimizi daha fazla geliştirmek ve eksiklerimizi görmek için kendi imkanlarımız doğrultusunda çeşitli yerlerden malzemeler elde ederek parkur oluşturduk. Bunun için kamış, su şişesi, çuval, araba lastiği ve tahta gibi malzemeleri birleştirerek 3 Aralık'ta gireceğimiz fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyoruz."

Polis adayı Çağrı Gürbüz de polis olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için hazırladıkları parkurda sabah akşam sürekli çalıştığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkhan Parkur polis fiziki yeterlilik sınavı

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