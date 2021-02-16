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Polis önce içiciyi sonra satıcıyı yakaladı

16.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Polis önce içiciyi sonra satıcıyı yakaladı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde durdurulan bir araçta 6 adet uyuşturucu hapla yakalanan genç, hapları 100 TL karşılığında başka birinden aldığını söylemesi üzerine uyuşturucu satıcısının ikametine yapılan aramada 42 adet uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 50 adet mermi ve nakit para ele geçirildi.Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri bu sabaha karşı 02.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi’nde seyir halinde bulunan bir araç içerisinde bulunan D.C.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde durdurulan bir araçta 6 adet uyuşturucu hapla yakalanan genç, hapları 100 TL karşılığında başka birinden aldığını söylemesi üzerine uyuşturucu satıcısının ikametine yapılan aramada 42 adet uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 50 adet mermi ve nakit para ele geçirildi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri bu sabaha karşı 02.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi’nde seyir halinde bulunan bir araç içerisinde bulunan D.C. (22) isimli şahsın üzerinden 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. D.C. isimli şahsın, ele geçirilen hapları H.D. (35) isimli şahıstan 100 TL karşılığında satın aldığını beyan etmesi üzerine, H.D. isimli şahsın evinde ve motosikletinde yapılan aramada, 42 adet uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet mermi, uyuşturucudan elde ettiği değerlendirilen 4 bin 300 TL para ve 6 ABD Doları ele geçirildi. Şüpheli H.D. isimli şahıs uyuşturucu ticaretinden, D.C. isimli şahıs ise içicilikten gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şahsın da emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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