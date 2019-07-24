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Polis otosuna pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

 ÇORUM'un İskilip ilçesinde, kız meselesi yüzünden çıkan kavga sırasında kaçan ve yaşanan kovalamaca sırasında polis otosuna pompalı tüfekle ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.A., tutuklandı.

Polis otosuna pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde, kız meselesi yüzünden çıkan kavga sırasında kaçan ve yaşanan kovalamaca sırasında polis otosuna pompalı tüfekle ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.A., tutuklandı.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde ilçe merkezinde bir market önünde meydana geldi. İlçede idiaya göre aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan Ü.D, M.A., M.K. ile A.S. sokakta karşılaştı. Karşılaşmanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan bir kişi A.S’ye kurusıkı tabancayla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin geldiğini gören şüpheli 3 kişi kaçtı. Kaçan şüphelileri polis ekipleri takibe aldı. Kovalamaca sırasında, kaçan şüphelilerden M.A., pompalı tüfekle rast gele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar olay yerşne gelen polis ekip otosunun camlarına isabet etti. Kaçışlarını sürdüren 3 şüpheli, bölgeye takviye ekiplerin gelmesiyle yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, diğer şüpheliler M.K ve Ü.D. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Polis otosuna pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandıPolis otosuna pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı

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