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Polis şehit eden, özel güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

ADANA’nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıda ölen özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol’un cinayet şüphelileri olan E.G.

Polis şehit eden, özel güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler yakalandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ADANA’nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıda ölen özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol’un cinayet şüphelileri olan E.G. ile akrabası A.G. Şanlıurfa’da polis operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden A.G.'nin Ankara'da 1 polisin şehit olduğu silahlı saldırı olayına da karıştığı belirlendi.
Şanlıurfa polisi, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 23 Temmuz günü, 01 FJK 15 plakalı hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol’un öldürülmesi olayına karışan şüphelilerinden E.G.'nin kente geleceği bilgisini aldı. Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği görevlileri şüpheliyi yakalamak için kent girişinde uygulama noktası oluşturdu. Şüphelinin bulunduğu otomobili durduran E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifade veren E.G. olaya karışan ve akraba olan diğer şüpheli A.G.'nin de Şanlıurfa'da saklandığını söyledi. Ekipler saklandığı adresi belirleyerek düzenlediği operasyon ile A.G.'yi de gözaltına aldı. Polisin yaptığı üst aramasında A.G.'nin üzerinde başka bir isme düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Emniyette sorgulanan A.G.’nin ayrıca 12 Ekim 2017 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde cinayet şüphelisinin hastaneye sağlık raporu için götürülmesi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memurunun şehit edilmesi bir vatandaşın yaralanması olayına karıştığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Polis şehit eden, özel güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler yakalandıPolis şehit eden, özel güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler yakalandıPolis şehit eden, özel güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler yakalandı

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