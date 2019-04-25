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Polis, şüpheli aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç, yarım saat süren kovalamaca sonunda lastiklerine ateş edilerek, durdurdu.

Polis, şüpheli aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç, yarım saat süren kovalamaca sonunda lastiklerine ateş edilerek, durdurdu. Araçtan inerek kaçmak isteyen Suriye uyruklu sürücü, kıskıvrak yakalandı. Kovalamaca sırasında kaçan araca çarparak, kaza yapan polis otosundaki bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında Doğuş Caddesi'nde şüpheli gördükleri 35 MA 3717 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşini de dikkate almayan sürücü, araçla hız kesmeden yoluna devam etti.
Polis ekipleri ile kaçan araç arasında kovalamaca başladı. Şüpheli aracın gidebileceği istikametlerde polis ekipleri, yolu kesti. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonunda polis, aracın tekerleklerine ateş açtı. Yavaşlayan araçtan inen sürücü Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ara sokakta saklanmak isterken, yakalandı. Suriye uyruklu olduğu ortaya çıkan ve adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.
Kovalamaca sırasında bir polis otosu, şüpheli araç ile çarpıştı. Kazada bir polis memuru, hafif şekilde yaralandı. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Polis, şüpheli aracı lastiklerine ateş açarak durdurduPolis, şüpheli aracı lastiklerine ateş açarak durdurduPolis, şüpheli aracı lastiklerine ateş açarak durdurduPolis, şüpheli aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu

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