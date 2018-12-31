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POLİS TAKSİM'DE KUŞ UÇURTMUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 19:16 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHA Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHA
Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı. Taksim ve çevresinde özel harekat polislerinin yanı sıra atlı polisler ve polis köpekleri de görev yapıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemeleri aldı. Özel meydan ve çevresinde çok sayıda özel harekat polisinin yanı sıra jandarma ekipleri de görev aldı. Bir jandarmanın elinde izinsiz drone uçuşlarını engellemek için drone savar olduğu görüldü. 19.00 itibari ile meydanda atlı polisler görev aldı. Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de çok sayıda polis köpekleriyle de önlem alındı. Meydan ve metro girişlerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli gördüğü çantaları tek tek arayarak vatandaşların girişlerine izin veriyor

Görüntü dökümü
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-Meydandaki güvenlik önlemleri
-Atlı polisler
-Köpek polisler
-Drone savarlı jandarma
-Metro çıkışında yapılan aramalar

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