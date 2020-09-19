Polis uygulamasından kaçan sürücü polise çarpıp yaraladı

Samsun’da alkol uygulaması yapan polisten kaçan sürücü görevli traik polisine çarparak yaralayıp kaçtı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Liman Kavşağında gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri alkol uygulaması yaptıkları sırada durur gibi yapan sürücü Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Turap Göçer’e çarparak kaçtı. Kazada, yaralanan polis memuru Göçer, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun kolunda ve ayağında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis memuruna çarpıp kaçan sürücü polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

