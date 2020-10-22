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’Polis ve savcıyım’ diyerek vatandaşları 727 bin lira dolandırdı, Antalya’da yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşları baskı altına alarak bankaya gönderip havale yapmaya zorlayan ve bu yöntemle üç vatandaşı 727 bin TL dolandıran şüpheli Antalya’da polis tarafından yakalandı.

’Polis ve savcıyım’ diyerek vatandaşları 727 bin lira dolandırdı, Antalya’da yakayı ele verdi

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşları baskı altına alarak bankaya gönderip havale yapmaya zorlayan ve bu yöntemle üç vatandaşı 727 bin TL dolandıran şüpheli Antalya’da polis tarafından yakalandı. İstanbul, Konya ve Hatay’da bahse konu suçları işleyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 Ekim tarihinde bir banka şubesinde dolandırıcılık olayı yaşandığı ihbarı alan polis ekipleri, şüpheli E.U.’yu gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, Konya’da Y.B. adlı vatandaşa kendisini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra baskı altına alıp bankaya yönlendirdiği ve ardından 227 bin ve 410 bin 554 TL’sini havale yaptırarak dolandırdığı anlaşıldı. Ekipler, vatandaşa ait 410 bin 554’ye TL’ye bloke koydurarak parayı muhafaza altına aldırdı.
Yine yapılan araştırmalarda E.U.’nun 7 Ekim tarihinde İstanbul’da S.E.’ye kendisini polis ve savcı diye tanıttığı, bankada bulunan 88 bin 840 TL ve bin 100 euroyu elden aldığı, 13 Ekim’de de Hatay’da yine aynı yöntemle G.M. isimli vatandaşa para havalesi yaptırmaya çalışan şüpheli olduğu anlaşıldı.
Benzer suçlarda çok sayıda kaydı olduğu belirtilen E.U., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderdi.

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