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Polise çarpan araçtan atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Hatay’da dün gece saatlerinde "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasındaki polise çarptıktan sonra kaçan şahsın olay yerine attığı poşetten 4 bin 152 adet Captagon hap çıktı.Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Emek Mahallesinde polisler, uygulama yaparken, 31 DU 909 plakalı otomobil arama noktasına yaklaştığı sırada aracın önünde oturan kişi araçtan bir poşet attı.

Hatay’da dün gece saatlerinde "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasındaki polise çarptıktan sonra kaçan şahsın olay yerine attığı poşetten 4 bin 152 adet Captagon hap çıktı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Emek Mahallesinde polisler, uygulama yaparken, 31 DU 909 plakalı otomobil arama noktasına yaklaştığı sırada aracın önünde oturan kişi araçtan bir poşet attı. Otomobil durdurmak isteyen polise çarptı. Otomobilin sürüklenmesi sonucu yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı polisin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Olay sonrası araç sürücüsü D.K. adlı kadın olay yerinde yakalanırken, yanında bulunan N.K kayıplara karıştı. Şüpheli N.K.’nın olay yerinde attığı poşetin içerisinde 4 bin 152 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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