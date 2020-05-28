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Polisi görünce saklanarak ağlamaya başladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 18:38 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan iki çocuk, parkta oynarken polisin gelmesi üzerine önce saklandı ardından da ağlamaya başladı. Çocukları sakinleştiren trafik polisi Burak Binicier, bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polisi görünce saklanarak ağlamaya başladılar

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen 14 yaş ve altı çocukların sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde Akın ve Yiğit ismindeki iki çocuk, oyun parkında oynamaya başladı. Bu sırada devriye görevini yürüten Burak Binicier, parkın yanından geçerken onu gören iki çocuk saklandı.

AĞLAMAYA BAŞLADILAR

Binicier'in kendilerine doğru geldiğini gören iki çocuk, ceza kesileceği için ağlamaya başladı. Ağlayan çocukları sakinleştiren Binicier, ardından da hatıra fotoğrafı çektirirken, çocukları da bir daha polis kaçmamaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE

O anları cep telefonuyla görüntüleyen Binicier'in paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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