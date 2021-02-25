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  4. Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafikte dehşet saçtı: Araç lastiği patlatılarak durduruldu

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafikte dehşet saçtı: Araç lastiği patlatılarak durduruldu

25.02.2021 02:10 | Son Güncelleme:
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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafikte dehşet saçtı: Araç lastiği patlatılarak durduruldu

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin “dur” ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaşanan kovalamacada aracının lastiği patlatılarak durduruldu. Kısıtlamaya uymamaktan 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Kırıkkale’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü Yaşar Ö. (55), polis kontrol noktasında “dur” ihtarına uymayınca kaçmaya çalıştı. Ekipler, kovalamaca yaşadığı alkollü sürücüyü yakalamak için aracının lastiğini patlattı.

ARAÇTA BULUNAN 35 LİTRE BENZİN İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, Şehit Dursun Doğanay Caddesi’nde bulunan pazar alanında sürücüyü gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta arama yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri de araçta 35 litre benzinin bulundurma sebebiyle ilgili inceleme yaptı.

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Hürriyet Polis Merkezine götürülen Yaşar Ö. hakkında polis memuruna mukavemet, trafiği tehlikeye sokma nedeniyle cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle de 3 bin 150 lira idari para cezası kesilmesi üzerine tutanak tutuldu. (İHA)

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