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  4. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

12.03.2021 01:05 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve havaya ateş açan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Avcılar’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve havaya ateş açan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Avcılar’da başlayan kovalamaca polis ekiplerinin çalışmanın ardından Esenyurt’ta sona erdi.
Kovalamaca, akşam saat 18.30 sıralarında Avcılar’da içinde üç kişi bulanan bir kamyonetin polisin dur ihtarına uymayarak kaçmasıyla başladı. Esenyurt’a kadar süren kovalamaca sırasından kaçan araçtan havaya ateş açıldı. Şüpheliler araç ile Yeşilkent mahallesi 662 sokak üzerine geldiği esnada aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca yaya olarak da devam etti. Araçtan inen iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Araçtan inerek kaçan üçüncü şüpheli ise çok sayıda polis ve özel harekat ekibinin yaptığı çalışmaların ardından bir binanın içinde saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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