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Polisin kafeyi bastığını görünce balkondan kaçmaya çalıştılar

30.04.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kısıtlamada açık olan kafeye polis baskın yaptı. İçeride kızlı erkekli bir grup gencin balkondan balkona atlayarak kaçışları cep telefonu kamerasına yansıdı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 22 bin lira ceza uygulandı.

Polisin kafeyi bastığını görünce balkondan kaçmaya çalıştılar

Kemerkaya Mahallesi'nde salgın tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri alıp, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği kafeye, ihbar üzerine dün polis ekipleri geldi. Polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin arka sokağa bakan balkonundan yan binada balkona geçerek kaçmaya çalıştı. Kafedeki gençlerin balkondan balkona kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafedeki gençlerin, sırayla balkondan kaçma anları görülürken, bir kişinin de "Çekmeyin, sakın yayınlamayın" dediği duyuluyor.

Bu arada kimlikleri tespit edilen 7 kişiye salgın tedbirleri ihlalden toplam 22 bin lira cezai işlem uygulandı.

(DHA)

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Trabzon

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