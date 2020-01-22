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  4. Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

Antalya’da bir mekana yapılan kumar baskınında panikle 2’nci kattan 1’inci katın balkonuna atlayan şahıs burada mahsur kaldı. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, mekanda bulunan 10 kişiye 12 bin 250 TL ceza kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince dün gece saatlerinde Kepez ilçesinde kumar-tombala oynatılan bir mekana baskın yapıldı. Baskın sırasında tombala oynayan Y.K. isimli şahıs panikleyerek 2’nci kattan 1’inci katın balkonuna atladı. Burada mahsur kalan şahıs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

Baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. 10 kişiye ise 12 bin 250 TL ceza kesildi.

(İHA)

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Antalya kumar baskın

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