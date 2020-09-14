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  4. Polisin üzerine aracını sürdü! Afyonkarahisar’da nefes kesen kovalamaca

Polisin üzerine aracını sürdü! Afyonkarahisar’da nefes kesen kovalamaca

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 20:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da kendisini durdurmak isteyen polis memurunun üstüne aracını sürüp kaçmaya çalışan sürücü, yaşanan kovalamaca sonrası polis araçları ile önü kesilerek yakalandı.

Polisin üzerine aracını sürdü! Afyonkarahisar’da nefes kesen kovalamaca

Olay, Hasan Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede uygulama yapan polis ekipleri otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü iddialara göre uygulama noktasındaki polis memurunun üstüne aracını sürerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgedeki ekipler ile sürücü arasında kovalamaca başladı.

POLİS ARAÇLARI ÖNÜNÜ KESEREK YAKALADI

Kısa süreli bir kovalamaca sonrası otomobil Marulcu Mahallesi Şehit Yüzbaşı Erdinç Şatırer Sokak’ta polis araçları ile önü kesilerek yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenilirken, şüphelinin polisten neden kaçtığı bilgisine ise henüz ulaşılamadı. (İHA)

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