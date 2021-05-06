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Polisler bile şaşkına döndü! Üstü kozmetik dükkanı, altı kaçak sigara imalathanesi

06.05.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta kozmetik mağazası görünümlü bir dükkana baskın düzenleyen polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Alt depoyu kaçak sigara imalathanesine çeviren abla kardeş yakayı ele verince polis ekiplerine, ”Bir şey yapamaz mısınız?” diyerek yardım istedi. Abla kardeş gözaltına alınırken, yaklaşık 300 kilogram tütüne ise el konuldu.

Polisler bile şaşkına döndü! Üstü kozmetik dükkanı, altı kaçak sigara imalathanesi

İstanbul Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek bir kozmetik dükkanına baskın düzenledi. Üst katında kozmetik ürünleri satan dükkanda aşağı katan inen polisler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Depoyu kaçak sigara imalathanesine çeviren abla kardeş ilçedeki bakkalların ve marketlerin çoğuna kaçak sigara temin ettiği öğrenildi.

''ACABA BİRŞEY YAPAMAZ MISINIZ?''

Baskın sırasında polis ekiplerine yakalanan Mercan Ö. ile Emine Ö., “Acaba bir şey yapamaz mısınız?” diyerek yardım isteseler de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.
300 kilo tütüne el konuldu.

Depoda bulunan 4 adet çalışır vaziyette elektrikli sigara sarma makinesi, iki adet kompresör, 10 adet 5 kilo gramlık paketler halinde toplam 300 kg kaçak tütün, 35 bin adet boş makaron, 3 bin 200 dal kaçak sigara, 125 adet tütünlere yapıştırmak üzere tekel paketlerinden kesilmiş TAPDK ibareli tütün paketi bandrolüne el konuldu.
Baskın sonrası gözaltına alınan abla kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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(İHA)

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İstanbul Esenyurt

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