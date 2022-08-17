Polisler uyardı: Parfüm alırken iki kere kontrol edin! Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Yaşları çok genç olan bir grup, idrar içeren sahte parfümleri satmaya çalışırken yakalandı. Dünyaca ünlü markaların parfümlerinin orijinal oldukları iddiasıyla insanlara satmaya çalışan gençler, ısrarcı davranışları yüzünden civardakiler tarafından polise şikâyet edildi.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

14, 15 ve 17 yaşlarında üç genç, polisi görünce ellerindeki çantayı fırlatıp kaçmaya çalıştı. Polis gençlerin fırlattığı çantanın içinde dünyaca ünlü markaların parfümlerinin sahtelerini ele geçirdi.

Polis merkezi Facebook’ta yayınladıkları fotoğrafta çantayı ve çantanın içindeki parfümleri paylaştı. Test edildiğinde, parfümlerin sahte olduğu doğrulandı.

Parfümlerden alınan testlerde içeriğinde idrarın olduğu belirtildi. Üç genç, soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.



