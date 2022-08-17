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Polisler uyardı: Parfüm alırken iki kere kontrol edin! Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

17.08.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bir grup genç aslında sahte olan dünyaca ünlü markaların parfümlerini satarken yakalandı. Şehir merkezindeki alışveriş merkezinin yakınlarına konumlanan gençler, satış yapmak için ısrarlı davranışlarda bulundukları için civardaki insanlar tarafından polise şikâyet edildi. Polis merkezi daha sonra olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yaparak bilgilendirme yaptı. Sahte parfümlerin içeriğinde idrar olduğunu açıkladı.

Polisler uyardı: Parfüm alırken iki kere kontrol edin! Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Yaşları çok genç olan bir grup, idrar içeren sahte parfümleri satmaya çalışırken yakalandı. Dünyaca ünlü markaların parfümlerinin orijinal oldukları iddiasıyla insanlara satmaya çalışan gençler, ısrarcı davranışları yüzünden civardakiler tarafından polise şikâyet edildi.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

14, 15 ve 17 yaşlarında üç genç, polisi görünce ellerindeki çantayı fırlatıp kaçmaya çalıştı. Polis gençlerin fırlattığı çantanın içinde dünyaca ünlü markaların parfümlerinin sahtelerini ele geçirdi.

1_fake-perfume

Polis merkezi Facebook’ta yayınladıkları fotoğrafta çantayı ve çantanın içindeki parfümleri paylaştı. Test edildiğinde, parfümlerin sahte olduğu doğrulandı.

Fotoram.io (1)

Parfümlerden alınan testlerde içeriğinde idrarın olduğu belirtildi. Üç genç, soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.


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parfüm
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