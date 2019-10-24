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Polislerden tedavileri süren Mehmetçiğe moral ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

Kars'ta görevli polis memurları, terör saldırısında yaralanan 3 askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, moral verdi

Kars Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 21 Ekim'de Kağızman ilçesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 8 askerden 3'ünü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürülüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçenin Sesveren köyü kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 8 güvenlik görevlisinden 3 askeri ziyaret etmek için Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Devlet Hastanesine geldi.

Tedavileri devam eden askerlere moral vererek sağlık durumları hakkında bilgi alan polisler, askerlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sesveren köyü kırsalında güvenlik güçlerinin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralanmıştı.

Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaralıdan 3'ü Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine, 3'ü de Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

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