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Polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 77 FETÖ’cüye gözaltı kararı

30.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında Ankara merkezli 29 ilde 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.Polislikten Komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilen, bu sınavlarla komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ’cü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında Ankara merkezli 29 ilde 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Polislikten Komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilen, bu sınavlarla komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ’cü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

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