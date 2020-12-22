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Polisten gönülleri fetheden hareket

22.12.2020 20:22 | Son Güncelleme:
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Polisten gönülleri fetheden hareket

Çorum’da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından evine polis tarafından götürülen 85 yaşındaki kadını, 5’inci kata kadar polis memuru sırtında taşıdı.Akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum’da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından evine polis tarafından götürülen 85 yaşındaki kadını, 5’inci kata kadar polis memuru sırtında taşıdı.
Akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen fakat refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı.

Asansör arızalı olunca sırtında taşıdı
Kahramantekin’in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipte bulunan bir polis memuru, yaşlı kadını sırtına alarak 5’inci katta bulunan dairesine kadar çıkarttı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen polisin bu hareketi gönülleri fethetti.

Polisten gönülleri fetheden hareket

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