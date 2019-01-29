Polisten kaçan minibüs sürücüsü, alkollü çıktı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, yol kontrolü yapan polisin 'Dur' ihtarına uymayan Suriye uyruklu minibüs sürücüsü Salih A. (21), yaklaşık 50 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan testte 1.32 promil alkollü olduğu belirlenen Salih A. ve yanındaki 1'i kadın 2 arkadaşı, polise, alkollü oldukları için kaçtıklarını söyledi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında, Horozluhan Mahallesi Abidin Sokak'ta yol kontrolü yaptı. Bu sırada 41 UL 314 plakalı minibüsün sürücüsü Suriyeli Salih A., ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Salih A., yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonucu Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'nde saklanmak için girdiği sitenin bahçesinde yakalandı. Salih A. ve yanında bulunan Akif A. (31) ile Göknur Ç. (26), gözaltına alındı. Araçtaki 3 kişi, polise, alkollü oldukları için kaçtıklarını söyledi. Yapılan testte Salih A.'nın, 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Salih A.'ya 'Dur ihtarına uymamak', 'tehlikeli araç kullanmak', 'şerit ihlali', 'kırmızı ışık ihlali' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 8 bin liralık para cezası uygulandı.

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