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Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 06:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da sabah saatlerine yakın Aşağı Dudullu Mahallesi, Şahinler Caddesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi

İstanbul’da sabah saatlerine yakın Aşağı Dudullu Mahallesi, Şahinler Caddesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ümraniye’de polisin ’Dur’ ihtarına uymayan lüks bir otomobil 4 yayaya çarptıktan sonra bahçe duvarına çarparak durabildi.

’Dur’ ihtarına uymayan sürücü dehşeti yaşattı
Ümraniye de saat 04.00’de polisin dur ihtarına uymayan Mutlu Çağatay Keskin yönetimindeki 34 HZ 8545 plakalı lüks araç Aşağı Dudullu Mahallesi, Şahinler Caddesi’ne geldiğinde kaldırımda yaya olarak ilerleyen dört kişiye çarpıyor. Olay yerine gelen mahalle bekçileri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle çıkartılan yaralılardan İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu’nun durumları ciddiyetini korurken, Yaşar Aydın ve Salih Aydın kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Polisten kaçan sürücü önce kaldırımdaki demir dubalara daha sonra da yayalara çarpıyor. Apartmanın bahçe duvarına çarparak durabilen aracın içinde bulunan O.D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken polisten kaçan ve kazayı yapan sürücü Keskin olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada yakalandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sürücü Keskin ve yanındaki O.D. sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı çalışma yaparken soruşturma başlatıldı.

Yayaları ezen sürücü kaçarken yakalandı
Görgü tanığının ifadesine göre, "Bir tane yaralının durumu ağırdı. Ben uyurken sese uyandım bir anda bir ses geldi gümbürtü falan daha sonra silah sesini duydum dışarıya bir çıktım durum böyle daha sonra ambulans falan geldi" derken polisin kaçan sürücü Keskin ve yanındaki O.D.’yi durdurmak için uyarı ateşi açtığını iddia etti. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve bekçi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu polisin ’dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçan otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin kısa süre içerisinde kaza yerine yakın bir noktada yakalandı.

Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi

Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi

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