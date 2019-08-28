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Polisten kaçan sürücü, uyuşturucu ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de polisten kaçan otomobilin sürücüsü uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de polisten kaçan otomobilin sürücüsü uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.
Çat Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçtı. Polis, peşine düştüğü sürücüye ait otomobili, Uçhisar beldesinde terk edilmiş buldu. Çevrede yapılan aramada sürücü, tarlada yakalandı. M.U.(32) polis tarafından gözaltına alınırken, araç içinde yapılan aramada otomobilin motor kısmı yanında bulunan hava filtresi kutusuna gizlenmiş 101 gram metamfetamin, 52 gram skunk, 9 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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