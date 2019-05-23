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Polisten kaçarken kaza yapan akü hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 13:19 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, peşlerine düşen polisten kaçmaya çalışan akü hırsızlarının bulunduğu otomobil, virajda kontrolden çıkarak, duvara çarptı.

Polisten kaçarken kaza yapan akü hırsızları yakalandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, peşlerine düşen polisten kaçmaya çalışan akü hırsızlarının bulunduğu otomobil, virajda kontrolden çıkarak, duvara çarptı. Araçtaki kişi ile kaçmaya çalışan 1 kişi yakalandı.
Çayırova'ya bağlı Yeni Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde mahalle bekçileri, dün akşam, TIR'ların mazot ve depo kısımlarına bakan kişileri fark etti. Otomobile binen kişiler, olay yerinden kaçtı. Bilgi verilmesi üzerine polis, Gebze'de 34 VP 6953 plakalı otomobili takibe aldı. Polis, 'dur' ihtarında bulunurken, uyarı amacıyla havaya 3 el ateş açtı. Polisin takip ettiği araç, Otogar Köprüsü mevkisindeki virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, duvara çarptı. Otomobilde bulunan Y.K.(26) dışarı çıkarıldı. Kaçmaya çalışan M.Y. (28) ise yakalanarak, gözaltına altına alındı. Otomobilde bulunan, 2 araçtan çalınan akü ile demir makasına ise el koyuldu. Aküler, araç sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Polisten kaçarken kaza yapan akü hırsızları yakalandıPolisten kaçarken kaza yapan akü hırsızları yakalandıPolisten kaçarken kaza yapan akü hırsızları yakalandıPolisten kaçarken kaza yapan akü hırsızları yakalandı

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