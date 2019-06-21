Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Cezaevi firarisi şüphelinin birden çok kez hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı gibi toplam 5 farklı suçtan daha aranmasının olduğu tespit edildi. Hakkında kesinleşmiş cezalar bulunan T.T.’nin kullandığı araç da incelemeye alındı.

PLAKA BAŞKA ARACA AİT

Aracın üzerindeki plakanın başka bir araca ait olduğu belirlenirken, bahse konu araçta yapılan incelemelerde, şase numarasının da silindiği görüldü. Aracın gerçekte kime ait olduğu ve çalıntı olup olmadığı konusunda araştırma yapılırken, şüpheli T.T. yarın adliyeye sevk edilecek.

Olay anı saniye saniye kameralara yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)



