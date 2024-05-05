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  4. Polisten kaçıp tarlaya saklandı ama... Dronu hesaba katmadı!

Polisten kaçıp tarlaya saklandı ama... Dronu hesaba katmadı!

05.05.2024 10:52
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Batman'da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve tarlaya saklanan şüpheliler, yerleri dronla tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin içinde olduğu otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda da 19 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi.

Polisten kaçıp tarlaya saklandı ama... Dronu hesaba katmadı!

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Petrolkent Mahallesi Bostan Caddesi’nde içindekilerin, ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymadığı otomobil, bölgedeki tarlaya girdi.

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Dronla yapılan aramada, şüphelilerin tarladaki bitkilerin arasında saklandığı belirlendi.

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Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise farklı renklerde 8 kilo 222 gram ağırlığında yaklaşık 19 bin ekstazi hap ve 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman uyuşturucu dron
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